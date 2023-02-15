台語歌后蔡秋鳳擁有獨特聲線唱腔，加上早期作品多半敘述社會底層人員對於生活的無奈，因此被封為「苦情歌后」，日前她自爆多年來飽受耳疾所苦，甚至一度聽不到，讓她相當崩潰，另外，她也曾萌生退意，是吳宗憲一句話點醒她才繼續唱下去。

蔡秋鳳在節目《命運好好玩》中透露，近年來受耳疾困擾多年，只要身邊樂隊鼓聲一響，耳朵就會痛到不行，演唱時所聽到的音樂都慢半拍，讓她只能憑感覺完成演出，接著表示曾嚴重一度聽不到聲音，讓她非常痛苦「真的很想要哭，自己打自己，想搥牆、很想死」，後來醫師認為，因為蔡秋鳳從13歲開始錄音，在耳朵未發育完成前時常帶耳機刺激，才會傷到耳朵。

除此之外，蔡秋鳳坦言，曾想過封麥引退「我想說唱這麼久了，然後也要休息了，因為以前都是一直忙著在賺錢，一直在養家，然後就是唱到現在，我想說也該休息了」後來因為吳宗憲曾對她說「妳不要不唱，妳是台灣鄧紫棋欸」打動了她，才繼續唱下去並決定做出一張自己喜歡的作品「所以我希望這一張我費盡苦心，然後差一點憂鬱，花了很多時間心血，眼淚掉了不知道幾公升了，請大家一定要去聽」。

事實上，蔡秋鳳自漁村出生，從小就喜歡唱歌的她13歲就推出首張專輯，之後以歌曲《金包銀》爆紅，讓她一舉登上台語歌壇天后的位置，然而，她也將演藝事業拓展至戲劇，演出過多部知名電影包括《悲情城市》、《多桑》、《戲夢人生》等。