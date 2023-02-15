美國公布1月消費者物價指數（CPI），數據高於預期，意味通膨降溫速度放緩，使市場預期升息時間延長，推升美債殖利率走揚，美股一度湧現賣壓。

不過，市場先前已陸續反應利空，科技股在低接買盤湧入下盤中翻紅，美股四大指數終場呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.46％至2.1％，其中，以費半指數表現最為強勁。

台積電ADR 14日雖上漲1.92％，然美股盤後公布巴菲特減持台積電ADR 86％，使得台積電ADR盤後下跌逾4％，因此，14日台指期夜盤上漲0.4％，但15日早盤因台積電籌碼利空消息，拖累指數表現，盤中可留意權值股能否有撐，此外，15日台指期結算，須格外留意指數震盪加劇。

國票投顧指出，從技術面來看，台股14日開高走高，以一根短紅K收復五日線且成功站上15,600點關卡，終結日K連二黑，股價表現轉趨強勁。

由近期走勢觀察，自開紅盤日以來，指數持穩於短均之上，並以緩步墊高的形式呈現，整體多方格局不變之下，配合5日線走揚，預期短線仍有高點可期。

而就中期而言，台股短中期均線呈現多頭排列，月線即將向上穿過年線，指數可望持續升溫。

操作建議上，適當調節漲多持股，指數若回測缺口有撐，可進場承接具基本面且股價基期相對低的電子股，若持穩於短均之上，則可挑選短線族群漲勢一致，且量能逐漸放大個股，作為近期選股方向。