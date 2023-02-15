宋江陣極具台灣文化特色，震天價響的鑼鼓與氣勢十足的身段步伐，總是吸引著眾人目光。而高雄內門宋江陣更是臺灣觀光國際級活動，即將於2月25日至3月8日在南海紫竹寺舉辦的「全國創意宋江陣頭大賽」，安排在2月25、26日及3月4日首度邀請高雄美國學校、正在法國尼斯嘉年華表演的「地嶽殿吉勝堂八家將」，及連續三年奪冠的王者之璽得主「國立臺灣戲曲學院」三個團體參與盛會，帶來精采絕倫的特別演出，為大賽選手加油打氣。除了許多精彩的藝陣表演之外，甫推出訂桌即秒殺的總舖師辦桌「宋江大宴」，更是不可錯過。

即將前往法國尼斯嘉年華表演的的高雄之光「地嶽殿吉勝堂八家將」(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，宋江陣是「藝陣之鄉」內門的特色活動，除了由觀光局統籌，「南海紫竹寺」、「內門紫竹寺」及「順賢宮」三間歷史悠久的在地廟宇輪流辦理的「全國創意宋江陣頭大賽」外，在地也有非常多傳統文武陣頭。今年「南海紫竹寺」也推出相當精采的文武藝陣表演。傳統文武藝陣大匯演的「陣頭拜觀音」也開放遊客參觀，每年觀音佛祖遶境，旅居外地就學、就業的內門鄉親，都會全體動員，專程返鄉參加文武陣頭團練，組成多樣化的文武陣頭，是臺灣最珍貴陣頭文化的保存。

內門國小宋江陣成員年紀雖小，武藝絲毫不馬虎。(高雄市觀光局提供)

此次全國創意宋江陣頭大賽，除了有來自全國各地的9支參賽隊伍外，還特別邀請昔日創意宋江陣頭大賽連續三年奪冠的王者之璽得主國立臺灣戲曲學院，他們在表演中結合武術、京劇、雜耍、舞蹈，非常有看頭；高雄在地中華藝術學校則是以武術和民俗舞蹈為基礎，結合旗、鼓、舞、陣剛柔並濟，將現代舞融入宋江陣，有「最美宋江陣」的封號；特別受邀的高雄美國學校街頭藝術表演社也將以多元音樂舞蹈參加演出，希望熱舞形式的演出，能與宋江陣武術碰撞出不一樣的文化火花。

將現代舞融入宋江陣的高雄在地中華藝術學校。(高雄市觀光局提供)

在連假的2月27、28日兩天，將有15組文武藝陣團體來到南海紫竹寺前演出，武陣有內門南海紫竹寺龍陣、鴨母寮龍陣、內湖大旗陣、內門國小宋江陣、大埔宋江陣、內埔宋江陣，以及內門最特別的平埔三陣─橫山宋江陣、茅埔宋江陣、石坑仙景宋江陣；文陣有三崁店清心社、烏山坑牛犁陣、望寮七里響陣、大草埔跳鼓陣、新興庄集聲社南管、鴨母寮太平清歌。來訪遊客將可一飽眼福，看到台灣傳統藝陣文化的精彩展演。