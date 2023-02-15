2022學年度第2學期失業勞工子女就學補助，自即日起受理申請至3/17日止，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4000元、私立高中職（含五專前3年）每名6000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬3600元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬4000元。

高雄市政府勞工局表示，補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或本市各區公所索取，亦可由勞工局網站、勞動部網站下載。

另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。

申請資格為須同時具備以下條件，包括2023年2月17日以前非自願離職失業勞工，失業期間達1個月以上，至2023年3月17日止仍未就業，並經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者；或勞工雖於2023年3月17日已就業，惟於前1年內(即2022年3月17日至2023年3月16日)非自願離職，並經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且就業期間未超過3個月者，仍得申請。

以及申請人及其配偶2021年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，申請人於2023年3月17日以前，未請領勞工保險老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施（方案），申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍。