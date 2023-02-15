致力提供如絲般舒適（Smooth as silk）服務的泰國航空，在台耕耘超過一甲子，憑藉著完美的服務搭配多元的航班選擇，早已成為台灣旅客走訪泰國、延伸全球的最佳空中橋梁。泰國航空業務推廣組資深主任吳崇瑛表示，雖疫情侵襲全球，但為了滿足市場的期盼，泰航自2020年7月起執行撤僑航班，維持台泰雙邊飛航的穩定運能，其中春節、寒假等旺季區間更將台北─曼谷彈性調整至Daily 2。

隨著全球防疫陸續放寬，台灣也於去年10月開放邊境，泰國航空與子公司泰微笑航空迅速滾動調整運能服務，其中泰微笑航空自2022年12月便開啟高雄－曼谷Daily，泰航則預計於今年7/1起恢復台北－曼谷每天2班的運力，並以777/300ER等大型客機執飛，透過北高的輸送，讓旅客能輕鬆造訪泰國、延伸南亞、印度、中東與歐洲等各大城市。

吳崇瑛特別指出，疫情改變了消費者的出遊模式，旅客更傾向客製化、創新、多元化且長天數的商品，並選擇與熟悉的好友、家人共同出遊。作為同業最佳後盾，泰航除了帶領台灣旅客重返鍾愛的泰國之外，也積極復甦全球航點，目前已恢復至疫情前8成的水平，加上星空聯盟與各個夥伴的延伸服務，讓旅客能藉由曼谷中轉、輕鬆飛向世界。舉凡廣受旅客喜愛的歐洲，或是廣袤的印度次大陸，乃至於泰航布局完備的北歐國家都任君挑選，尤其能雙點進出的便利，加上票價更具競爭力，以及不定期的特惠專案，都將能滿足旅遊童業在放眼後疫情時代的旺盛需求。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）