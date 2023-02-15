縣團隊府赴法簽屬航太暨無人機產業戰略MOU ，串聯台法深度合作。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁目前正率團出訪歐洲取經，除觀摩城市交通及公共建設外，也了解歐洲國家在航太工業及新興科技產業的成果。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁目前正率團出訪歐洲取經，除觀摩城市交通及公共建設外，也了解歐洲國家在航太工業及新興科技產業的成果，借鏡他國園區營運狀況，最新傳回消息，在翁章梁見證下，亞洲無人機AI創新應用研發中心在法國與MoovinV公司簽屬航太暨無人機產業戰略合作備忘錄，日後雙方可進行深度合作，穩定無人機產業原料供應。

為扶植嘉義縣創新產業，縣府團隊也至station F公司取經。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁率產業界代表及經濟發展處等局處長參訪歐洲，參訪首站抵達法國，並到駐法代表處拜會、參訪達梭系統公司，參考其智慧平台的應用技術及航太產業推廣經驗，為穩定發展嘉義無人機產業，在翁章梁見證下，亞創中心13日與MoovinV公司簽屬航太暨無人機產業戰略合作備忘錄。

縣府指出，MoovinV在航太供應鏈管理方面有60 年綜合經驗，擁有強大的製造商和銷售商網路，有效連接原材料的買家和賣家，後續將進駐亞創中心，扮演台法之間的橋梁，使無人機產業發展更加茁壯。

翁章梁在臉書貼文，指這次合作就能連接亞創中心與法國的雙邊人才、技術交流，一起推動無人機產業聚落發展，重申傳統農業縣最適合與低污染的新興科技結合，是最佳的組合，農工大縣透過無人機正式與世界接軌，把握每一次的國際交流，讓世界看見嘉義！

為扶植嘉義縣創新產業，縣府團隊也至station F公司取經，該公司為全球最大數位新創孵化器，曾打造「年度Next40團隊」、「法國科技120」等專案，大力支持創業組織營運。

縣府指出，嘉縣2020年設立新創基地，以場域、科技、人才、資金4大面向培育特色前瞻產業，並在2022年10月與La French Tech Taiwan簽署MOU，藉由這次出國參訪，汲取外國新創經驗，將可進一步培植嘉縣創新產業生態系。