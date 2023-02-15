星雲大師火化燒出大量舍利子，信徒驚呼這是大師畢生累積的修持和功德；但有民眾則認為這都是人體燒化後的自然結晶。對此，一名網友爆料說，早在15年前的時候，大陸就有一位民眾趙東年取得「舍利子製作方法」的專利，利用骨灰依一定比例與流程，就能製作出品質優良穩定的人工舍利子，引起網友們熱烈討論。

一名網友在PTT上爆料說，根據大陸「國家知識產權局」上資訊，早在2008年的時候，大陸一位民眾趙東年取得「舍利子的製作方法」的專利，研究出利用骨灰燒化出人工舍利子的比例，從爐溫、助燃劑到骨灰混合的比例的控制，並且已經申請了專利。

舍利子的製作方法專利。（圖／翻攝自國家知識產權局）

貼文引起網友熱烈討論，「這就是科學的力量」、「推一個，相信科學」、「另闢戰場的概念嗎」、「做這個實驗，不會要真人屍體吧（抖）」、「跪求實驗人員的陰影面積」、「好實用喔」、「這種方式燒出來的舍利子都會很光滑嗎？還是要再經過加工處理」、「長知識了」。

根據趙東年申請專利時所附的研究資料，只要將骨灰篩出適當的粗細度，接著用石英當作助燃劑，把骨灰和石英以1：4的比例混合，然後加水、混漿、乾燥，再低溫脫水，以攝氏250到800度燒出結晶體，800到1150度讓晶體成長，最後用1300度固化晶體，然後逐步冷卻爐溫，就可以獲得舍利子。

研究資料提到，根據佛教觀點，舍利子為大德之人圓寂火化後，煉製出的一種物質，具有極高的硬度與晶瑩剔透的外觀，而在現代社會中，不少人懷念先人，過去靠著修築墓地來緬懷祖先，但這樣會占據大量土地資源，因此認為將骨灰製作成紀念品是可行的替代方案，因此研究出人工舍利子的製作方法。