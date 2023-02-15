鴻海集團在今年初宣布擴大在印度佈局，並且透露與Vedanta集團簽署合作備忘錄，成為印度製造的一份子，將合作在印度興建晶圓廠／顯示面板廠。隨著群創公告簽署TFT LCD技轉合約，建廠計畫將具體落實下來。

群創指出，公司與Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立TFT—LCD 顯示面板前後段生產據點。因應新興市場快速成長及全球佈局策略，與印度當地重量級合作夥伴協助建立第一條具備量產能力的TFT—LCD產線，就近供應服務當地市場需求。

據了解，目前雙方規劃投資一座相當於群創Fab 8B規模的8.6代新廠，玻璃基板尺寸約2250x2600mm，產能規模約6萬片，將建置從前段Array到後段模組的一條龍生產線。新廠已經取得政府核准，接下來將進行建廠工程，後段模組生產線預計在2024年初裝機、2024年中量產，至於前段產線則是預定2025年上半年裝機，2026年上半年量產。目前Vedanta集團已經派人前來台灣受訓以及接洽技轉相關事宜。

Omdia指出，群創將會取得一筆一次性技轉授權金，未來在新廠量產之後，還可以依照銷售數量取得授權金。對於當前艱辛的面板經營環境，群創不僅取得一筆資金，也不需自己投入資金建廠，透過技轉授權分食東南亞市場的龐大商機。