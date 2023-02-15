前新竹市長林智堅昨天晚間對於論文問題終於道歉，並撤銷對台大訴願；民進黨新聞部主任張志豪表示，尊重當事人決定，並再次呼籲 針對相關問題，國內各政黨要盡速建立學倫審查機制，未來也不要再相關問題打轉，應聚焦在政策論辯上這樣比較正面。

至於被問到，國民黨南投立委補選候選人林明溱也被爆出論文抄襲，林則說，是綠營抹黑；張志豪說，「這是他自己問題」，誠信問題要自說清楚，林明溱不僅是黑官、豪宅等相關問題不願面對，自己問題要說清楚。

張說，他剛剛質問的，林要先釐清縣長期間，任用多少血親及朋友到縣府裡擔任相關職務，尤其是兒子林儒賓，可以掛在黑官到處執行公務、會勘，甚至代表你做任何事？民進黨會把證據搜集向外界說明，有關學倫問題，本黨已經建立相關機制，呼籲其他政黨也要正視這個問題，建立自己政黨相關的審查機制，未來也不要在相關問題打轉，而是放在政策論辯。