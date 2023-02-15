大陸官方微信公眾號「中國駐韓國大使館」15日消息，自2月18日起，中國大陸駐韓國使領館恢復簽發韓國公民赴中訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。

另據大陸微信公眾號「國家移民管理局」同日消息，鑒於韓國已恢復審發中國大陸公民赴韓短期簽證，國家移民管理機構自2月18日起，對韓國公民恢復簽發口岸簽證，恢復實行72／144小時過境免簽政策。

據大陸北青網7日引述媒體報導，韓國不久前對中國大陸公民實行歧視性入境限制措施，引發中方的反制，從而給韓國經濟帶來沉重打擊。韓國駐華大使館一名高級外交官6日在北京表示，中國大陸境內新冠疫情趨向於穩定，因此相關問題不能給中韓關係帶來負面影響，希望因防疫措施引發的當前局面能夠在2月底之前得到緩解。

韓聯社5日稱，據韓國中央防疫對策本部4日發布的數據，當天自華入境旅客的新冠落地檢陽性率為零。報導聲稱，這是韓國對自中國大陸入境的短期停留人員實施新冠落地檢後時隔1個多月以來的首次。

韓聯社稱，據統計，當天自華入境人員共有1136人，其中164人在入境後接受新冠核酸檢測，沒有人確診感染新冠。

據澎湃新聞，1月31日，針對韓國對中國大陸公民暫停簽發赴韓短期簽證措施延續至2月底一事，韓國國務總理韓德洙表示，將視情況考慮縮短簽證停發期限。

據韓聯社1月31日報導，韓德洙當日與記者座談時表示，若入境中方公民的新冠核酸檢測結果在可控範圍之內，將考慮提前取消簽證停發措施。他還指出，就涉及簽證問題的決策，韓方會對中方做充分說明，並與中方保持溝通。

據看看新聞，1月27日，韓國中央災難安全對策本部表示，將延長針對中國大陸公民的暫停簽發赴韓短期簽證措施至下月28日。

對自韓國來華旅客，全員核酸？外交部：有理由採取必要對等措施

據環球網1月31日消息，在1月31日舉行的外交部例行記者會上，中方外交部發言人毛寧稱，個別國家執意針對中方採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。