行政執行署嘉義分署人員探視關懷雲林縣弱勢曹家處境。（行政執行署嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

行政執行署嘉義分署人員關懷雲林縣曹家的生活處境。（行政執行署嘉義分署提供／廖素慧嘉市傳真）

住雲林縣偏鄉的曹姓男子積欠勞保費、汽車燃料費及罰鍰共約5萬元，母親車禍、兒子罹癌都需要照顧，兒子因病在家就學困難，全家人擠在貨櫃屋，法務部行政執行署嘉義分署執行催繳時發現其生活窘困，協助通報雲林縣政府申辦低收戶補助、轉介民間社福團體伸援手。

據行政執行署嘉義分署了解，曹男欠繳2021年勞保費、汽車燃料費及罰鍰共約5萬元，2022年3 月起陸續被移送嘉義分署強制執行，曹男名下沒有財產，執行人員到其莿桐鄉住處查訪，發現全家人住在貨櫃屋中，全家人生計僅靠曹男租田耕作及妻子做手工業的微薄收入，生活極其困苦。

曹母去年12月間車禍，目前由家人照顧生活，念國三的兒子自國小6年級診斷出血癌後即長期治療，血癌造成身體免疫系統問題無法到校上課，只能在家線上上課，但最近手機損壞，沒有錢買新手機，學業雪上加霜。

嘉義分署愛心社內部募款，由分署長柯怡伶率員，探視曹家，捐贈慰問金8000元及毛毯等物品，表達關懷之意，同時將此個案通報給雲林縣政府社會救助科協助救助，也聯絡轉介社會福利慈善事業基金會援助，讓曹家倍感溫暖，很感謝嘉義分署的協助。

行政執行署嘉義分署表示，曹姓義務人目前經濟窘困，暫時無力辦理分期繳納，該署會持續關懷、查訪，俟其經濟改善，協助他從寬辦理分期繳款。