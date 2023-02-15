周二泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.37點或0.08%，為462.4點。指數在稍早時一度觸及近1年新高。

在歐股收盤前，美國勞動部公布1月通膨資料，雖然升速放緩，但是仍高於預期。該數據可能使聯準會維持溫和的升息速度。

Equiti資本首席經濟學家Stuart Cole表示，有鑑於市場預期歐洲央行和英國銀行很可能效仿聯準會的貨幣政策決策，因此歐洲市場正在反映美國通膨數據。

Cole也說：「如果你是鷹派者，你可以輕易拿出今天的資料，說聯準會需要進一步加息。但對鴿派而言，有足夠的理由相信，總體物價壓力是處於下行趨勢。」

歐洲央行官員Gabriel Makhlouf向《華爾街日報》表示，歐洲央行可能會將利率升到3.5%以上，但是今年可能不會降息。

電信股漲1.5%，領漲其它板塊。沃達豐(Vodafone)上漲3.4%，報97英鎊；Liberty Global稍早宣布買進該英國電信商的5%股權。

英國富時指數上漲0.1%，為7953點，創收盤新高紀錄。

旅遊休閒股升1.3%。Flutter娛樂升1.8%，報1萬2770英鎊；該家全球最大線上博彩公司宣布，將為赴美上市徵詢股東意見。

總部位於瑞士、但在倫敦上市的可口可樂瓶裝公司(CCH)公布全年營業利益優於預期後，股價應聲大漲5%，報2038英鎊。

蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)表示，該家德國重工業集團重組進展緩慢；受此影響，股價下跌10.4%，報6.3歐元。

鋁業生產商挪威海德魯(Norsk Hydro)公布第四季核心利益降幅超出預期，隨後股價下跌2.4%。