NHTSA（美國國家公路交通安全管理局）指出，藉由TikTok內的短視頻可輕易了解到，如何竊取在2015至2019年出廠，沒有Push Start啟動按鈕且沒有防盜裝置的車輛。同時，這種影片也已廣為在全美流傳。根據獲報資料，這種偷車行為導致至少14起車禍事故以及8人不幸身亡。

現代汽車集團表示，將免費升級美國地區的380萬輛現代以及450萬輛起亞。NHTSA則表示，汽車軟體升級後防盜警報器的警報聲，將從30秒延長1倍至60秒，並且要有車鑰匙插入鑰匙孔之後才能發動汽車。

上個月，著名美媒USA TODAY報導，有兩家主要車保公司，已停止接收容易被偷的現代以及起亞汽車新車險保單。路透社指出，很多2015至2019年式的現代以及起亞汽車，都沒有配置可阻止強行入侵，與不用鑰匙就可啟動的電子防盜器。但是，同時期的其它車商，卻幾乎都有裝載這種防竊功能。

NHTSA統計，在2015至2019年式車輛中，美國地區2022年現代與起亞失竊索賠數量，幾乎是其它車種將近兩倍。2021年在美國威斯康辛州，經頗有盛名的社交媒體在社群快速推播後，現代與起亞汽車整體失竊求償暴增至2019年至少30倍之多。

為了亡羊補牢，現代也會提供車主防盜貼紙，讓有貪念的小偷知道本車已裝配防盜系統。初步來看，現代升級對象至少有100萬輛不同車款，像是2017至2020的Elantra、2015至2019的Sonata以及2020至2021的Venue。最晚在6月之前，符合標準的車輛都可軟體升級。

至於起亞，也已開始通知升級相關訊息，預計在未來幾個月內，大多數車主都可以強化防盜功能性。從2022年11月以來，現代與起亞陸續提供美國12個州內77個執法單位，至少2.6萬個汽車方向盤鎖。

起亞表示，若當地執法單位有意索取，將繼續給予這種免費防盜鎖但須視供應情況而定。自2021年11月以來，現代汽車生產的所有車輛，都裝有引擎防盜系統且已列入標準配備項目。