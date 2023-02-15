以中信電池及儲能ETF（00902）而言，其規模由募集期間的52.6億元，成長至68.4億元，增幅達29.3%，受益人數方面，也從25,965人成長至46,906人，成長幅度達80%。是上述3檔基金中，唯一規模和受益人數雙成長標的。

中信投信表示，儘管2022年全球股市表現不佳，但投資需偏重「強池奪鋰」，「中信電池及儲能ETF（00902）」鎖定電動車中上游，相對下游車廠，電池儲能更具進入門檻較高、毛利較大等優勢，能助投資人把握未來這波新能源榮景。

中信電池及儲能ETF（00902）經理人詹佳(山夆)表示，電動車受景氣影響下滑，基本上市場已反映，惟汽車由油轉電仍不可逆，在美國及韓國相關企業帶動下，後續可望持續受惠全球汽車產業轉型，而電動車需求若上升，關鍵核心電池需求量也會隨之上升，當前電池組裝廠進入之技術門檻相對下游車廠高，關鍵原物料鋰礦仍保持一定的領先地位，電動車中上游的毛利率也能維持一定水準。

00902也在2023開春即獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）兩項產品大獎「Best New ETF」（最佳新ETF）、「Most Innovative Product」（最佳創新產品）。