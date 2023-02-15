動土當天結合彰化市社會救濟事業協會，幫助在地170個社會邊緣戶，展現更新建設及城市發展的決心。（吳建輝攝）

彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」改建大樓引發在地民眾熱議，而得標廠商維瓦第建築團隊，是彰化在地建商，此案配合政府辦理都市危老重建計畫，動土當天結合彰化市社會救濟事業協會，幫助在地170個社會邊緣戶，展現更新建設及城市發展的決心。

杜錫圭故居原址的所有權人就是維瓦第公司，曾在2016年底被民眾提報歷史建築，不過杜錫圭故居2017年初被拆除，隔年縣府以「彰化綿豐洋行」登錄為歷史建築，但維瓦第不服提起訴願， 2019年10月最高行政法院裁定上訴駁回，全案判決確定。

杜錫圭故居原址的所有權人維瓦第公司合併鄰地約275坪，配合政府辦理都市危險及老舊建築重建辦法，申請耐震、智慧建築標章，獲得容積獎勵，將興建地下2樓、地上14樓的住商大樓，擁有30個平面停車場，18個機械停車場。

維瓦第建築團隊表示，維瓦第深耕彰化超過30年，長期致力於彰化縣都市更新建設及城市發展，利用此次機會，善盡企業社會責任，今年與彰化市社會救濟事業協會合作，提供170個名額幫助需要關懷的弱勢家庭及長輩。

維瓦第說，企業回饋社會拋磚引玉，希望讓更多社會大眾加入關懷弱勢的行列，也希望每一年都可以延續這份愛心，讓這個社會充滿了愛與希望。