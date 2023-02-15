人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期備受關注，清大昨決議，針對AI影響教學成立工作小組，寫下大學首例，清大教務長巫勇賢表示，師生對此議題相當關注，工作小組主要討論教學、考試和研究如何因應，指引師生善用AI資源，讓教學和研究邁向新境界。

巫勇賢指出，AI對於教學或研究上，其實確實會有滿大衝擊，學校老師對此議題也相當關注，昨天在校務會報上也針對此議題提出滿多討論，主要朝向AI對於教學，或是教師出作業，甚至考試還有研究論文上，可能會有什麼樣的影響和衝擊。

巫勇賢也說，成立工作小組的目的，就是為了討論，在AI興起後在學校教學上應該如何因應，包括教師如何改變教學方式，還有研究方向等。但他認為，其實未來AI是否會取代人類工作，可能還需要一些討論，但能善用AI的人，則很有可能會取代別人的工作，因此應引導同學能善用AI資源，而非只是圍堵。

「AI就像是一匹馬，」巫勇賢舉例，如果想要超越這匹馬，與其跑得比這匹馬快，倒不如就駕馭這批馬，讓人類的發展更加迅速，簡言之，他認為並不是要防堵AI，而是要引導同學，提供老師們一些指引，讓師生都能善用AI資源，讓教學研究都邁向更新的境界。

至於AI來勢洶洶，清大學生們怎麼看，是否會擔心？清大黃同學說，對未來的衝擊一定有，但可能要往更創新的一塊去發展，他也認為，只要加強自己的能力，並不會害怕AI帶來的挑戰。

清大孟同學則認為，AI目前還是停留在工具的階段，還沒未達到人類能夠創新的階段，目前沒有那麼擔心AI，退一步想他說AI也是人寫出來的，若要更進化也是需要人類才能更臻完善，因此並不擔心AI會完全取代人類。