Law enforcement officials named Anthony Dwayne McRae, a 43-year-old resident of Lansing, Michigan, as the suspect in the overnight shooting at Michigan State University.



Here's what we know about him. https://t.co/uhGR8Yu9uO — ABC News (@ABC) February 14, 2023

一名槍手昨天在美國密西根州立大學殺害3名學生，並造成另外5名學生受傷，隨後飲彈自盡。警方表示，槍手有精神病史，口袋裡的便條顯示對新澤西州另外2所學校有威脅。

路透社報導，調查人員正在尋找線索，想知道43歲槍手麥克瑞（Anthony Dwayne McRae）昨天晚間在密西根州立大學（Michigan State University, MSU）校園內開槍行凶的動機。密西根州立大學位於底特律（Detroit）以西約145公里處的東蘭辛（East Lansing）。

密西根州立大學校警表示，據悉，麥克瑞與這所大學沒有關聯，和所有受害人也都互不相識。麥克瑞住在鄰近城市蘭辛（Lansing）。

密西根州立大學校園警局代理副局長羅茲曼（Chris Rozman）表示，學校裡有2處地點發生槍擊事件，分別是學術大樓「柏凱廳」（Berkey Hall）和附近的學生會大樓。羅茲曼今天對媒體表示：「我們不明白他為何要進入校園這麼做。」

麥克瑞的一名鄰居向路透社形容他是個「問題人物」，經常在家裡開槍。

這起槍案發生於當地時間13日晚間8時30分左右，警方沿著一間間處室搜尋槍手之際，整個校園和周圍街區都遭到安全封鎖。當局表示，搜索行動約3個小時後在麥克瑞舉槍自盡的地點蘭辛告終。

校警從監視器影像擷取兩張麥克瑞的靜態影像並對外公布後，警方根據民眾提供的線索尋獲麥克瑞，但目前並不清楚警方找到人時，他是否已經死亡。

影像顯示，麥克瑞當時身穿夾克、頭戴棒球帽，臉上戴著黑色面罩走進一棟建築物，並爬上一小段樓梯。他手裡似乎拿著一把手槍，但當局並未透露作案的武器類型。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120215

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