近期狀況慘澹的法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG），各項賽事已經吞下了2連敗，儘管終於迎來三叉戟梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）及內馬（Neymar）的助陣，不過PSG今（15）日坐鎮王子公園球場迎戰拜仁慕尼黑的歐冠16強首回合，不僅團隊的進球數掛零，還遭到舊將柯曼（Kingsley Coman）完成致命一擊，終場PSG以0比1吞下敗仗，在主客場2回合的賽制中陷入落後。

預計到2月下旬才要復出的姆巴佩，提前在重要的歐冠淘汰賽中回歸，為了慎重起見，PSG先把姆巴佩安排在板凳上，視戰況再決定是否讓他上場，面對同樣在聯賽獨霸一方的拜仁慕尼黑，PSG儘管有著梅西、內馬這對從巴薩隆納就開始合作的搭檔，仍討不到任何便宜，上半場雙方以0比0戰平。

中場休息過後，拜仁慕尼黑率先發動攻勢，第53分鐘柯曼接獲隊友左路傳中，不停球直接射向球門，儘管射門的角度並不是太好，但這球速度快到連PSG主力門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）都無法攔下，包含青訓時期曾在PSG效力10年的柯曼，完成連續3場比賽都有進球紀錄，而為了表示對前東家的敬重，柯曼進球後並未有太大的慶祝動作。

落後1球的PSG立即換上姆巴佩救火，拜仁慕尼黑防線也確實扛不住他，姆巴佩雖然幫助球隊踢進2球，不過都是越位在先而進球無效，拜仁後衛帕瓦（Benjamin Pavard）補時階段因單場吞下第2張黃牌被罰退場，PSG還是無法扳平比分，此戰大巴黎不僅輸球，主力後衛哈基米（Achraf Hakimi）還因撞傷大腿被換下，次回合PSG將帶著1球落後，移師拜仁主球場安聯競技場，仍有機會逆轉拿下勝利。