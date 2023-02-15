前新竹市長林智堅昨（14）日晚間宣布撤回學位撤銷訴訟，並對論文「寫作瑕疵」道歉，然而，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，卻反控台大「私吞證據」。對此，國民黨立委王鴻薇喊話陳時奮，要他「讓林智堅下車吧！」也認為，陳時奮會有這樣反應，是因不甘心自己身敗名裂、成了棄子，並直言，陳「需要重新上倫理課，並認錯道歉」。

王鴻薇今在臉書發文狠酸，如果陳時奮真的這麼欣賞、推崇林智堅，就讓林在道歉後，舉家到美國跟他「一起好好推敲學術奧秘」，兩人肯定惺惺相惜。

王鴻薇直言，陳時奮的掙扎，是在向民進黨表達被當棄子的哀怨、側翼當到身敗名裂的不甘心，他的例子也值得所有綠營側翼、網軍好好思考，人還是要有底線，「套一句林智堅說過的話送給你們，『是非可以這樣顛倒嗎？』」

王鴻薇指出，為護航林智堅，陳時奮過去多次使用低劣的詞彙攻擊自己，說她「抹黑他人抄襲不遺餘力」，還自己下標「打臉王鴻薇」、「要王鴻薇們上一堂學術倫理課」，而如今看來，身敗名裂、被打臉打到腫起來，需要重新上倫理課並認錯道歉的，就是陳時奮自己。