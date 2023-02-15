消基會今天公布抽測市面產品，竟在印度進口的某咖哩粉檢出環氧乙烷，且達每公斤15.5毫克。（林良齊攝）

咖哩粉遭檢出環氧乙烷！我國食藥署未核准環氧乙烷做為農藥或食品消毒用途，因此也不得於食品中檢出，但消基會今天公布抽測市面產品，竟在印度進口的某咖哩粉檢出環氧乙烷，且達每公斤15.5毫克，若長期接觸恐會危害人體健康，消基會呼籲，應增加進口香辛料的檢驗，或要求進口業者需提供相關證明，才允許進口。

據消基會檢驗抽測市面19項國產、進口食品，在某咖哩粉中檢出環氧乙烷，但依食藥署規定為不得檢出，消基會消費者報導雜誌社社長許宏宇表示，食品或食品添加物有毒或含有害人體健康物質或異物，可依食安法處6萬元至2億元罰鍰，今天檢出後將盡速發函通知食藥署相關事宜。

消基會董事長吳榮達表示，歐盟在2020年9月歐報進口芝麻檢出含有環氧乙烷，截至2022年12月底共有近900件食品檢出過量環氧乙烷，我國食藥署不允許環氧乙烷做為農藥或食品添加物使用，因此為不得驗出。

此外，2022年食藥署在邊檢驗也發現多起含環氧乙烷的泡麵，其中也包括有知名進口冰淇淋遭檢出微量的環氧乙烷。

消基會檢驗長凌永健說，環氧乙烷常用來滅菌、殺霉等用途，推測是為了增加貯放時間才會添加，但我國要求不得添加外，該咖哩粉也超出歐盟標準，提醒業者應注意。