網紅閃亮亮(蕭芷渲)有著天使臉孔和E級魔鬼身材，昔因幫忙家中照顧生意，被粉絲封為「紅豆餅女神」，2020年跟YouTuber黃包包分手，結束1年多的戀情後，感情便處於空窗狀態，沒想到今(15日)凌晨在Instagram限時動態放閃，畫面頓時充滿粉紅泡泡，讓網友直呼要趕緊戴上墨鏡。

閃亮亮在Instagram限時動態曬出一則影片，她戴著黑色棒球帽和口罩，雖然臉被遮住大半邊，但仍藏不住滿臉喜悅，手上捧著一束鮮花的她開心表示： 「謝謝寶的情人節驚喜，好久沒有收到花，整個心花怒放」，更不忘向對方道謝： 「這幾天我們奔波好多地方，謝謝你還是這麼用心給我滿滿的儀式感，謝謝親愛的寶，我們都要一起越來越好～情人節快樂」。

閃亮亮情人節放閃，新歡對象正是YouTuber「紳士痞子」成員傑恩。（圖／irisxiao_IG）

而限時動態中，在閃亮亮身後對著鏡頭做出搞怪表情，還伸起左手比出讚的男子，從她tag的帳號一查正是YouTube頻道擁有23萬訂閱的「紳士痞子」成員傑恩，讓不少粉絲好奇兩人是否正在交往?對此，傑恩大方轉發閃亮亮限動並表示： 「想不到吧」，似乎默認兩人的戀情。

傑恩轉發閃亮亮限動默認兩人戀情。（圖／jnif_jn IG）

閃亮亮因為和黃包包性愛影片外流，導致形象跌入谷底，去年3月時無預警宣布將與「閃亮亮」這個藝名說再見，除了宣布新藝名為「蕭芷渲」，更強調改名對自己而言，只是一個階段的改變，改變後的好壞還是得靠自己決定。