男星敖犬去(2022)年公開認愛，與空姐女友「發發」穩定交往中，此後更「不藏了」，屢屢在社群平台上曬出兩人的甜蜜日常，昨(14)日是情人節，敖犬也在臉書上曬出兩人的出遊vlog，更甜喊：「第一次這樣！」和粉絲們分享喜悅。

敖犬於情人節當天在臉書上發文，表示第一次和女友同框有點不好意思：「與女友一起，同框見見世面，並用影片紀錄一下，彼此的初次旅行。她叫發發，一切都很好。」更向粉絲獻上祝福：「祝大家情人節快樂，幸福一輩子。」此外，敖犬也一同放上與女友的出遊影片。

影片中可見兩人一同飛往日本，一路上包含搭飛機、遊京都、逛環球影城、欣賞飯店夜景等諸多玩樂的點點滴滴都被記錄下來，且俊男美女在其中牽手、依偎、背後環抱等舉動也讓粉絲們看的異常興奮，紛紛留言恭喜有情人終成眷屬。

此外，女友發發也在個人IG上透露：「之前一直被問何時能看到與敖犬的同框照。」而她也決定選在情人節這天和網友們分享快樂，並曬出同樣的影片表示：「看到他鏡頭裡的我 真的會懂什麼叫愛的視角，他總能引導出我最美好的那一面。」認為與他的相處總能找到最好版本的模樣，字句間盡顯雙向奔赴愛情的美好。