前新竹市長林智堅昨（14）日坦承論文有瑕疵，並撤回對台大學位遭撤銷的訴願，但其指導教授、前國安局長陳明通仍發聲明力挺，甚至稱余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度，沒一個字是出自余的手筆。對此，余正煌的律師張佑齊表示，可能會對陳明通提告。

陳明通在聲明中提到，是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林並無抄襲余的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案；聲明還指出，「余所舉證的2016/01/05 論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他的手筆，完全是本人為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，是本人客製化台大國發所論文寫作『公版』。」

張佑齊今告訴《中天新聞網》，由於顧念師生情誼，所以余正煌一直容忍陳明通的顛倒是非，但現在連林智堅都已承認論文有瑕疵，陳卻還繼續汙衊余，因此律師團跟余討論後，考慮提告陳。

另方面，台大今針對此事的最新進展說明，尊重林智堅的意願與陳明通的個人意見；而民進黨同樣強調尊重當事人決定，並呼籲國內各政黨要盡速建立學倫審查機制，未來別再於相關問題打轉，應聚焦在政策論辯。