前新竹市長林智堅昨(14日)晚間首度坦承論文有瑕疵並向社會大眾致歉，並撤回相關訴願案，不過指導教授陳明通深夜透過律師發聲明，幫林智堅喊冤。媒體人黃揚明則透露，從去年7月起，特別是台大論文的部分，林智堅始終被陳明通帶著打仗，陳明通扮演「幕後黑手」的角色。陳明通一手造成如今的局面，讓黃揚明不禁表示「當林智堅也背離陳明通而去，阿通師又能怪誰呢？」

林智堅昨坦承論文有瑕疵並向社會大眾致歉，對中華大學不再提行政訴訟，也撤回對台灣大學學位的訴願。陳明通透過律師發聲明幫林智堅喊冤，並強調余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者，是余正煌參考林智堅的創作成果，台大學倫會的決議實為一大冤案。

對此，黃揚明今(15)日在臉書指出，陳明通聲明的附件檔案，是2月13日提交給教育部訴願委員會的補充說明文件，可知兩人13日前仍並肩待在他們口中「清白的戰場」上，林智堅14日卻拋下恩師，決定離開戰場，但陳明通並不樂見，可見二人並沒有事先溝通好。

黃揚明說民進黨主席賴清德一定透過各種管道說服林智堅退出「戰清白」的戰場，政治因素、大局為重是林智堅發文的主要動機。然而，黃揚明認為，林智堅的認錯、道歉沒誠意，始終僅稱「寫作瑕疵」帶過，以及稱後續官司訴訟是「因選舉而起」，證明這篇文只是危機處理、政治妥協。但林智堅離開戰清白的戰場，黃揚明說是對民進黨整體狀態最佳利益的決定，但陳明通卻不懂政治處理的邏輯，仍堅持其「明通宇宙」論述，綠營明理之人都會搖頭。

黃揚明透露，從去年7月起，特別是台大論文的部分，林智堅始終是被陳明通帶著打仗，當陳明通發完聲明後，林智堅就會在當天或隔天開記者會發動攻勢，陳明通就這樣扮演著「幕後黑手」的角色。甚至連余正煌在7月初捲入論文案之後，當時身為余博班指導教授的陳明通，都要求余不要對外發表任何說法，直到余正煌得知林智堅反控是余抄襲，才忍不住透過律師發聲明捍衛自身清白。

黃揚明認為，整個局都是陳明通一手造成，當林智堅也背離陳明通而去，阿通師又能怪誰呢？