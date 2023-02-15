無條件移民，你敢去嗎?網路上有人提問，如果可以無條件移民國外，大家還會留在台灣嗎?這個問題引起大家的熱議，雖然大家的答案很一致的想出走，想遠離台灣，但是，談到現實問題，卻直呼:「活不下去」，有網友說，我連留在南部老家都活不下去，何況移民國外。專家也說，台灣錢薄，拿到國外去花，支撐不了幾年，若移民國外，沒有好的薪水，恐怕只能過苦日子。

「外國的月亮真的比較圓嗎?」，很多人嚮往國外生活，後來乾脆移民國外。有網友在PTT八卦版提問，說如果可以無條件移民到國外，大家還會留在台灣嗎？引起討論。

原po表示，以前台灣薪水低，但物價也相對便宜，而現在物價狂漲，房價更是漲到嚇死人，買不起房還要被嗆「你不努力」。很好奇，「如果可以無條件移民（不用財力等條件）到歐美日韓澳洲等國家，大家還會留在台灣嗎？」

此問一出，網友們一面倒想出走，網友留言回應，「一大堆人會去日本」、「隔天台灣瞬間少一半人」、「頭也不回馬上飛紐西蘭」、「想去泰國」、「會耶，要是連工作都幫我保障的話」、「如果有工作跟房子，澳洲或美國我馬上走」、「要加個條件不准反悔！後悔了不能回來」、「當然走啊，不過健保不能停喔」。

其實，問題不在有無條件，重點在有沒有錢，網友回應，「有錢到處爽，沒錢到處苦」、「重點是要財富自由才能走啊」、「沒錢去國外看個牙醫都看不起」、「不會英文沒有錢，移民只能打黑工被壓榨而已」、「我存款10萬讓我無條件移民，這錢夠找工作租房子嗎？」。

網友也說，「魯蛇以為去其他國家就不是魯蛇嗎？」「要看去哪裡做甚麼啊，去美國洗碗沒比較好」、「低薪的人移到哪都低薪，不要幻想移到先進國家，自己也會跟著發達」、「想遠一點，移出去可能連送外賣都沒人要」。有人擔心被歧視，「等你到國外生病了，被種族歧視了，你會很想移民回台灣」、「移民只是一個開始，之後你要怎麼在當地生存才是大考驗好嗎」。

專家則表示，移民的決定在於錢，現在移民條件多元，可以專業，也可以投資移民，其實會有這些要求，主要也是確保移民過去的人，能夠養活自己，不會成為該國家社會的負擔，所以，就算無條件移民，恐怕帶的錢不夠多，也會撐不久，因為台灣的錢薄，去到國外花，很快就花完，尤其是醫療費用更嚇人，所厶，才會有很多人，出去國外住很久，但寧可買機票回台灣看病，像是牙醫、醫美等等。

專家笑，無條件移民雖然好，但是，考量活下去的基本條件，恐怕真的敢出發的人，沒有幾個吧。