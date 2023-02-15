強烈大陸冷氣團來襲不少人都包緊緊，一名女網友表示，昨晚情人夜在信義區驚見一名女子只穿著薄透的肉色連身衣，遠看讓人誤以為沒穿，胸前還掛著「Kiss me」的牌子，在大街上向路人索吻，令她看了不敢正視，將其PO上網引發熱烈討論，網友驚訝直呼「這天氣，玩很大」。

原PO今（15）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，表示昨晚在北市信義區四四南村看見一名長髮女子，在12度低溫下僅穿著貼身肉色連身衣物、打赤腳，加上連身衣很薄透，乍看就像沒穿衣服。

原PO表示，女子胸前還掛一個牌子寫「Kiss me」，地上放有脫下的衣服、鞋子等，一旁還架設手機支架正在錄影，讓原PO不敢直視。

圖文曝光，吸引逾2千名網友關注，「這天氣，玩很大」、「天啊！這天氣好猛」、「可能在直播衝人氣」、「好猛」、「抖音一響，父母白養」、「我需要地址，為了給她送件衣服」、「真的有人跟她親親嗎？」、「想紅而已..就那麼簡單」、「冷爆我的天」、「勸妳不要隨意馬賽克」、「在哪裡？還來得及過去嗎」。

留言中也有人猜測女子是名行為藝術家，「應該是行為藝術作業」、「假藝術之名，行滿足私慾之實」、「行為藝術吧」。