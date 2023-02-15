新北市政府消防局特搜大隊秀峰分隊於112年2月7日至9日、2月14至16日至萬里、貢寮區海域及烏來區河域，辦理2梯次各為期3天之水難救援專業訓練。

新北市政府消防局特搜大隊秀峰分隊於112年2月7日至9日、2月14至16日至萬里、貢寮區海域及烏來區河域，辦理2梯次各為期3天之水難救援專業訓練。

新北市政府消防局特搜大隊秀峰分隊於今年2月7日至9日、2月14至16日至萬里、貢寮區海域及烏來區河域，辦理2梯次各為期3天之水難救援專業訓練。秀峰分隊為新北市水域救援專隊，曾執行虎豹潭溺水意外、粉鳥客溯溪事故及復興空難等重大水域搜救任務，為持續培養水域救援能力，因應轄內各種水域災害搶救需求，特辦理此次水難救援專業訓練，以提升特搜人員救生及船艇操作技能，確保水域執勤安全及強化水域搜救效能。

新北市政府消防局特搜大隊秀峰分隊於112年2月7日至9日、2月14至16日至萬里、貢寮區海域及烏來區河域，辦理2梯次各為期3天之水難救援專業訓練。

新北市政府消防局特搜大隊秀峰分隊於112年2月7日至9日、2月14至16日至萬里、貢寮區海域及烏來區河域，辦理2梯次各為期3天之水難救援專業訓練。

為能在炎熱夏季來臨前做好萬全準備，新北特搜人員不畏冬季寒冷及水中低溫，積極投入水域救援訓練，精進操艇技術及落實水域救援器材整備。新北市政府消防局長黃德清表示，新北市幅員廣大且災害多元，近年來水域救援案件頻繁，顯示出後疫情時期許多民眾想要親近大自然，嚮往體驗自然山林、溪河海等遊憩環境，消防局將會不斷致力於提升水域事故救援能力，以保障全體市民的生命安全。

消防局提醒「10招玩水玩不溺，5不5要保護你」，不跳水、不嬉戲、不落單、不長時、不疲累；要注意、要合法、要暖身、要小心、要冷靜。如遇有人溺水時千萬不要輕易下水救人，謹記「叫、叫、伸、拋、划」的救溺5步驟：叫–立即大聲呼救、叫–撥打電話呼叫119、118、伸–利用延伸物如竹竿、樹枝等、拋–拋送漂浮物如球、繩、瓶等、划–利用大型浮具划過去，以確保自身安全。