《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）春季賽第4週賽事於上週日結束，目前戰績7勝1敗的T1穩坐聯賽第1，其後則有戰績同樣6勝2敗的GEN.G、LSB兩隊分別排名第2、第3（GEN.G的淨勝局數7局高於LSB的4局，因此排名優於LSB）。接下來，戰績同樣5勝3敗的DK和KT羅斯特（KT），目前分居第4、第5，以及戰績4勝4敗的HLE，3隊暫時還在季後賽晉級的名單內。至於剩下的4支隊伍：BRO、KDF、DRX及農心紅軍（NS），目前戰績不理想，若想擠進季後賽晉級名單，勢必要拼盡全力，把握剩下的每一場比賽。

本週三（2/15）安排有2場比賽，分別由KT對上DRX，以及NS對上HLE，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

2/15（三）16:00，DRX戰隊 @ KT羅斯特，推薦：不讓分「KT羅斯特」勝

先說DRX，在Kingen、Pyosik、Zeka與Deft等冠軍選手悉數離隊之後，本季僅有BeryL一人留下；由BeryL、deokdam（前DK下路選手）…等選手組成的新陣容，未能延續DRX的奇蹟，目前戰績8戰僅得1勝，戰損比（Kill to Death ratio，K/D）0.59，平均每局8.5個擊殺、14.4個死亡，在聯賽中敬陪末座，季後賽晉級之路恐怕不會是坦途。再說KT，本季陣中5名選手都有穩定的發揮，由Aiming和Lehends組成的下路雙人組，不僅為隊伍提供強大的火力輸出，中路Bdd也一掃上個賽季的陰霾，他操作的「阿祈爾」及「卡薩丁」等英雄在賽場中都有精彩的表現；KT目前在聯賽排名第5，戰損比1.28，平均每局10.5個擊殺、8.2個死亡。本場比賽，KT在數據方面的表現優於DRX，隊伍近期也拿下3連勝的戰績，狀態正好，看好能順利拿下勝利，推薦不讓分可買KT勝，追求高賠率的朋友，另外也可考慮KT讓1.5（局）勝。

2/15（三）18:30，HLE戰隊 @ 農心紅軍，推薦：「農心紅軍＋1.5（局）」勝

先說HLE，陣中有3名拿過世界大賽冠軍的選手：Viper、Zeka及Kingen，也無法讓隊伍在聯賽中取得好成績，目前戰績4勝4敗，在聯賽中排名第6，仍在晉級季後賽的及格邊緣上遊走。曾奪得世界大賽冠軍的選手，過去在所屬的隊伍中都有相當傑出的表現，但如今在HLE的發揮都不理想，隊伍的B/P（Ban/Pick，禁用／選用）以及團隊合作都出現問題，曾經被譽為LCK「銀河艦隊」，如今只能依賴對手的失誤，取得比賽勝利；數據方面，HLE戰損比0.89，平均每局9.3個擊殺、10.4個死亡。再說NS，目前戰績1勝7敗，戰損比0.80，平均每局9.0個擊殺、11.2個死亡，在聯賽中表現略優於KDF及DRX，從數據面來看，NS的表現並不會落後HLE太多，但每每在戰況膠著時，NS總是缺少臨門一腳，與勝利失之交臂。本場比賽，無論從戰績或是數據來看，HLE都略勝一籌，不過HLE的狀態並不好，對NS來說，在BO3（3局2勝制）的比賽中要拿下1局，並非難事，且賠率也不錯，因此推薦可買NS受讓1.5（局）勝。