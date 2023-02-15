觀察第4季中企前三大品牌業者出貨表現，Oppo呈現小幅季減，小米及Vivo出貨則呈季增。前三大業者佔整體中企出貨比重合計為63.1%，低於前季65.4%，原因是榮耀、華為、傳音及聯想等業者合計出貨季增幅更大。
展望2023年首季，大陸需求依舊難有起色，又逢海外淡季，中企智慧型手機合計出貨將持續下探，林俊吉訪談供應鏈業者及進行市場需求走向分析，預估大陸業者智慧型手機首季出貨年衰退幅度將有1成以上。
DIGITIMES研究中心分析師林俊吉統計與分析，2022年第4季因大陸市場銷售仍處低檔、海外市場仍受通膨所苦，折損消費者購機意願，中系智慧型手機業者為使通路庫存水準不再升高，持續保守出貨，合計約1.5億支，季增6.6%，年減幅則高達21.4%。
觀察第4季中企前三大品牌業者出貨表現，Oppo呈現小幅季減，小米及Vivo出貨則呈季增。前三大業者佔整體中企出貨比重合計為63.1%，低於前季65.4%，原因是榮耀、華為、傳音及聯想等業者合計出貨季增幅更大。
展望2023年首季，大陸需求依舊難有起色，又逢海外淡季，中企智慧型手機合計出貨將持續下探，林俊吉訪談供應鏈業者及進行市場需求走向分析，預估大陸業者智慧型手機首季出貨年衰退幅度將有1成以上。
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