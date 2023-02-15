好萊塢知名女星梅根福克斯（Megan Fox）曾是初代《變形金剛》女郎，性感又嫵媚的形象深植人心，還曾被英國《男人幫》雜誌選為「百大性感美女」第一名。而她在2020年與饒舌歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）一見鐘情後便火速交往，並結束上一段婚姻，兩人還曾互相飲血訂下婚約，證明此情至死不渝。但沒想到，近日卻爆出男方疑似劈腿，讓梅根福克斯氣到刪光所有社群媒體照片，而外媒也在這幾日爆出「小三」的照片與兩人情變內幕，再度引發熱烈討論。

根據外媒報導，機關槍凱利出軌的對象不是別人，而是與他共事的性感吉他手「蘇菲洛依德（Sophie Lloyd）」。她不僅擁有甜美又亮麗外表，火辣身材加上卓越音樂才能，成為不少人心目中的性感女神。而梅根福克斯得知此事後曾暴怒與機關槍凱利大打一架，並提出分手，之後她便取下訂婚戒指並刪光社群媒體上有關機關槍凱利的照片。

據了解，機關槍凱利與梅根福克斯在2020年7月對外宣布交往時，曾震驚所有人，因為當時梅根福克斯不僅給男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）戴綠帽，兩人還共同育有3子。雖事後有媒體報導指稱，梅根福克斯其實早在2015年就想離婚，但進行到一半就發現懷上第三胎，她只好選擇繼續維持婚姻關係，直到2020年與機關槍凱利擦出愛的火花，才果斷結束婚姻投向新歡地懷抱，兩人戀愛過程十分轟轟烈烈、不斷放閃，看得出梅根福克斯用情至深。如今兩人戀情告吹，也讓外界感到不勝唏噓。