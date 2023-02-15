疫情緩降，但新北市衛生局仍鼓勵民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。新北市疫苗系統第25期今起至17日、每日上午9時至晚上8時開放預約，為提升長者疫苗覆蓋率，15日至3月1日，凡設籍新北市的65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，至本市29區衛生所接種新冠疫苗可領取價值500元的超商禮劵。

衛生局表示，因國內現有的BNT將於今年3至4月份屆效，鼓勵已接種第1劑的未滿18歲民眾且符合間隔者，盡速完成BNT疫苗後續劑次接種。第25期疫苗預約平台預約今起至17日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為20日至26日。

接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第2至3劑、滿5歲至11歲孩童BNT第1至2劑、滿5歲-6歲兒童BNT第3劑、6個月至11歲孩童莫德納1至2劑、滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗第3劑、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、莫德納雙價疫苗第3至6劑。

接種地點包括：新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https://vacbooking.ntpc.gov.tw，民眾可多多利用。