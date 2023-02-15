林姓通緝犯被逮後90度鞠躬向警察道歉。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

台中市一名林姓男子今天凌晨從夜店離開時，因行跡可疑被警方盤查，被員警發現謊報身份後，轉身就跑，跑進一處漆黑的停車場與警方躲貓貓，林男聽到腳步聲想繼續逃跑，被一名體院畢業、擅長長跑的男警追上，警方查出林男是詐欺通緝犯，將他解送台中地檢署歸案。

今天凌晨2點多，臺中市政府警察局第四分局大墩派出所警員呂世豪、林可婷在南屯區大富街與大川街口盤查一名可疑林姓男子，林男假意配合提供身分證號，警察一查發現與資料顯示照片年齡差異大，明顯不符，欲進一步詢問時，林男的朋友故意阻擋，林男則轉身就跑，女警見狀立即上前追捕，同時通報線上巡邏警力到場支援。

林嫌躲進向上路與大觀路上私人停車場，員警將犯嫌特徵廣發群組，發動全面圍捕，林男聽到員警步步逼近的腳步聲欲轉身逃跑，但剛好追捕的吳姓員警是體院畢業的長跑健將，最後體力不支遭警察逮捕，到警察局時氣焰全失，90度鞠躬向警察道歉。警方調查，林男因詐騙案件遭判詐欺罪7年確定，但因未到案被通緝，將他解送歸案。