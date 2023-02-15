桃園市長張善政三顧茅廬，成功說服昔日副手、前行政院副院長杜紫軍，以完全不支薪方式接任桃園市工商發展投資策進會執行長，而前監察院副院長孫大川也將加入由市府捐助成立的桃園市原住民族發展基金會擔任董事，加上前內政部長李鴻源是桃園公共工程體檢委員會總召集人，張善政廣納中央級人才，誓言要為桃園打造一支前所未有的國家隊。

杜紫軍是張善政擔任閣揆時的副手，競選期間擔任競總政策小組召集人，攜手擘畫「亞洲新矽谷．大桃園善好」政見，張善政當選後杜一度被視為副市長第一人選。市府人士表示，杜紫軍將以工策會執行長一職「重出江湖」，完全不支薪，以「義工」的方式協助張善政推動企業服務與產業發展工作。

市府人員透露，為了讓工策會有不同以往的面貌與功能，張善政針對工策會進行組織再造，與杜紫軍多次深談，導入企業的思維與架構，因此將總幹事調整為較符合企業營運概念的「執行長」，也會設立三個組別，分別為服務企業團體、促進投資的「產業服務組」，協助企業養成人才、數位轉型與智慧製造的「人才培育組」，以及為了讓市府與各產業團體、勞工團體的互動更緊密，也將成立「勞資合作組」，建立勞方與資方的合作平台。

另外，桃園市原住民族人口數超過8萬人，人數是全國第二，僅次花蓮縣，也是台灣西部原住民族移民人口最多的城市。現年70歲的孫大川是卑南族人，擁有比利時魯汶大學漢學碩士學位，返台後積極投入推動台灣原住民族文學，也曾擔任過原民會主委，對原民事務的推動非常嫻熟。此次張善政邀請孫大川擔任原住民族發展基金會董事，勢必將能為桃園的原民事務有更長遠的規畫。

市府人士指出，杜紫軍曾任經濟部長、國發會主委與行政院副院長，孫大川曾任原民會主委與監察院副院長，再加上曾擔任過公共工程委員會主委與內政部長的李鴻源，3人除了專業程度無庸置疑之外，更都是中央院級與部會級的人才，他們願意應張善政之邀再次投入公共事務，完全是被張善政為桃園規畫的願景所打動，這也呈現張善政對人才的磁吸效應，張善政廣納中央級人才，在桃園組建國家隊，為桃園發展加速前進。