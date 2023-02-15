民進黨團今召開輿情回應記者會。（翻攝自民進黨團FB）

前新竹市長林智堅昨晚為其論文問題道歉，並撤銷對台大的訴願。民進黨團幹事長鄭運鵬今受訪時表示，林智堅願意撤銷行政上面的訴願，不要讓輿論耽誤在論文事件上，有勇氣承受這些結果，值得肯定；對於指導教授陳明通發聲明表示是冤案，鄭運鵬也說，如果事證去年就公開正面說明，相信輿論會不同。

民進黨團今召開時事回應記者會，鄭運鵬受訪時表示，看到林智堅透過臉書道歉，個人感受很捨不得，就像林智堅內文第一句所寫，賴清德主席在中執會通過：未來參選人都要通過學術倫理切結書。林智堅應該是考量到今年選舉初選也會有切結書，如果社會都聚焦在他的論文爭議上，他也捨不得，更浪費社會成本在他身上，因此願意跟民進黨一起前進。

鄭運鵬指出，林智堅願意撤銷行政上面的訴願，不要讓輿論耽誤在論文事件上，這點自己非常捨不得，畢竟政治是很現實、殘酷的，林智堅所有提出來的資料都可以受到公評，但因為政治跟選舉的關係，林智堅扛下這些責任，他很捨不得，但這是個人選擇，「我尊重」。

鄭運鵬表示，相信他承受最大委屈跟政治責任，他做這樣的聲明後，也會有仇恨動員、政治上面不同顏色的冷嘲熱諷跟解讀，這是政治非常現實的一面，相信這部分他也有所評估，他有勇氣承受這些結果、政治上面的壓力，讓人敬佩，「他讓整個社會不再聚焦在他的論文上面，這件事值得肯定。」

對於陳明通提出事證喊冤，會不會被認為是不想結束戰場？，鄭運鵬表示，陳明通是當時國發所所長，也是林智堅指導教授，他這些事證如果去年就公開、正面說明，相信事情輿論壓力會不一樣，但那些事證也是公開的，也不會因為林智堅聲明有所改變，很高興看到陳明通公布所有資料，林智堅做出政治選擇，「我很佩服，也希望陳明通可以繼續捍衛他當年的教學品質跟學生權益。」