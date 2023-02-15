天亮了？大陸足壇肅貪從主帥李鐵（左一） 到足協主席陳戌源（右一）群像。（視覺中國）

大陸微信公眾號「央廣網」15日報導，大陸男足在世界排名始終欠佳，劍指貪腐，自去年11月26日前國足主帥李鐵接受調查以來，大陸足壇刮起反腐風暴仍在持續，多人落馬。14日晚，湖北省紀委監委網站通報稱，中國足球協會主席陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。諷刺的是，陳戌源9日還在足協反腐警示會議上發言要「敢於擔當」。網友對於陳戌源接受審查調查一事紛紛表示：「天亮了！」

陳戌源最近一次亮相中國足協內部公開活動是2月9日。當天下午，協會召開了有關反腐內容的警示會議，協會全體中層幹部都按要求與會，而作為中國足協主席陳戌源還做了發言。

按照計畫，陳戌源作為協會分管國家隊工作的領導，本應參加於2月13日晚在佛山三水區男足亞運隊駐地酒店進行的「國足選帥」工作會議。然而，當天上午已經抵達佛山的協會工作人員突然接到了陳戌源不會參加會議的通知。至於具體前因，無人給出解釋。

陳戌源擔任大陸足協主席期間主持推出一系列改革措施，包括組建職業聯盟推出「限薪令」等。上任之初，陳戌源曾一再強調，「從足協自身角度來講要敢於擔當。你只有敢於擔當，才能真正做到依法自治」，並表示「踏踏實實夯實中國足球發展根基，老老實實按照足球發展規律辦事」。

對於陳戌源接受審查調查一事，網友們紛紛表示：天亮了！

中國大陸足球近年出現了大陸國內聯賽俱樂部欠薪、退出、解散成潮、男足國家隊排名下滑的局面。近來又頻頻出現相關人員違紀違法的醜聞。從國家隊主帥到足協重要官員都牽扯其中。

2022年11月26日，前國足主帥李鐵接受監察調查。

2023年1月19日，中國足協執委、前祕書長劉奕接受監察調查。

2023年1月19日，中國足協常務副祕書長兼國管部部長陳永亮接受審查調查。

2023年2月14日，中國足協主席、黨委副書記陳戌源接受審查調查。

報導稱，自去年11月前任國足主帥李鐵被查，到今日「現役」足協主席任上倉皇落馬，意味著足球反腐進入深水區，中國大陸足球反腐歷史也被遽然改寫。

足協主席被查，可謂中國大陸足球史上「首例」。反腐一反到底、絕不留情，才是以刮骨療毒、壯士斷腕的意志蕩滌足壇濁水的本義。

據報導，李鐵是有史以來首個被「問罪」的前任國足主帥。作為男子國足首次衝進世界盃的功勳球員，李鐵身分特殊。在他的身上，集中顯現著英雄變成反面教材，「朋友圈」變成中國大陸足球染缸之一的鮮明特徵。從東窗事發的「時間線」來看，李鐵已然被視為反腐取得突破的「關鍵先生」。這種針對焦點、關鍵點「集中爆破」、帶出「大瓜」的手法具有實效和威力。