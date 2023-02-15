南投縣王主文及王天理兄弟，前年的農曆大年初二分持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，因對方反抗，王天理弟持槍朝其左胸射擊致死，二審依強盜罪將王主文判刑8年10月、王天理依強盜殺人等罪判囚23年，王天理不服提上訴，最高法院駁回確定。

判決指，王主文與王天理兄弟2人在2021年2月13日(農曆大年初二)，一同前往賭博財物之南投縣埔里鎮某處民宅，他們因賭博而對劉姓男子心生不滿，當天下午王主文攜帶辣椒水，王天理將改造手槍1支及子彈4顆，藏於腰間，一同前往該民宅。

王天理進入民宅時，見王主文與屋內之人已發生爭吵，並持辣椒水在該民宅內噴灑，由王主文强盜該處桌上之劉男所有之現金3萬元，得手後，由王天理駕車搭載王主文駛離現場，之後在交岔路口迴轉，將該車停放在該民宅之斜對面。

王天理與王主文看到逃出民宅的劉男，2人下車聯手毆打劉，欲趁隙自劉之褲袋強取現金，因劉奮力抵抗及當時情境之激化下，王天理從其腰間取出手槍，朝劉的左前胸臂近距離射擊1槍，子彈貫穿左上肺葉，劉因出血性休克死亡，2人搶走劉身上現金10萬元後逃逸。

台中高分院認為，王主文對於王天理突發且快速之持槍殺人舉動，既無從預料，而無主觀上預見可能性，不能要他負共同強盜殺人之責，只依攜帶凶器强盜罪判刑8年10月，王天理依強盜殺人罪判刑23年，王天理提上訴遭最高法院駁回定讞。