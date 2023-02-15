台南市長黃偉哲今天上午視察水萍塭地下停車場。(曹婷婷攝)

水萍塭地下停車場目前已接近完工，預計清明連假可望啟用。(曹婷婷攝)

台南市政府爭取中央前瞻計畫經費加上市府自籌款共4.37億元，新建水萍塭地下停車場，經過2年多施工，現已接近完工，預計清明連假前啟用，預計提供362個汽車停車位、102個機車停車位。交通局指出，今年底將有水萍塭地下停車場、中西區體3地下停車場及東區青年路停E8立體停車場等3座完工，提供1139席汽車停車位，可望有效紓解台南停車問題。

市長黃偉哲今天上午視察水萍塭地下停車場時表示，水萍塭公園周邊停車需求迫切，未來水萍塭公園地下停車場啟用後，將能滿足海安商圈、新光三越等觀光景點停車需求。

工務局表示，南區金華路、夏林路、永華路為舊城區人車密集的商業觀光活絡地段，鄰近停車供需失衡，尤其這裡商家林立，但用餐時間幾乎一位難求，也導致周圍不時有車輛違停，市府爭取前瞻計畫經費在水萍塭公園開闢地下停車場，解決鄰近停車需求迫切性，並尊重原有植栽，盡量減少移植。

工務局指出，目前停車場工程已近完工，3月底取得使用執照後，即可移交給交通局管理。工務局表示，水萍塭地下停車場工程主體內容為開闢地下2層停車場，同時也引導光線進入停車場內部，善用自然採光，增加自然通風、創造明亮嶄新的停車場空間。未來，工務局也將配合編列預算，擴充工程重新整理公園地面景觀，新設活動廣場、入口意象、休憩遮蔭、地下室出入口等建築設施，塑造嶄新公園意象。