國道客運9026再爆爭議，許多通勤族表示，下班時間往往在南港轉運站大排長龍上不了車。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

從九合一選前到選後爭議不斷的國道客運9026路線再爆爭議，甫更換經營業者的國道客運9026，近日通勤族抱怨，下班回家時，除上車地點改至南港展覽館站外，還常常大排長龍上不了車。

因為受到疫情影響，國道客運9026從去年5月起，原本營運的業者不堪虧損，原預計營運到去年11月1日。經過多次的協調，公路總局、基隆市府與接手經營的業者終於1月達成協議，新業者福和客運及皇家客運自1月20日起正式開始營運。

但農曆年後，不少通勤族發現，在下班時，除必須從原本的南港轉運站改到南港展覽館搭車外，還常常大排長龍，連車子都上不去。基隆市議員林沛祥日前也在臉書痛批「基隆人回家的路越來越遠」。

立法委員蔡適應服務處主任林明智15日表示，在新業者上路前，曾邀集各單位開多場協調會，擔心業者服務量能和乘客期待有出入，但九合一選舉後，基隆市政府同意路線變動，新業者上路，才造成種種問題、困擾通勤民眾。

林明智說，自9026新業者上路後，便陸續接到許多民眾投訴，包括安樂區發車的去程，未預留座位予行駛各站點的乘客，常導致乘客上不了車。其次是在下班時間，通勤族在南港展覽館站大排長龍，不僅排了四圈還排到人行道之外。

林明智說，他和服務處同仁幾次在南港展覽館站等車，發現時刻表的車輛進站時間，與顯示的時間對不上，這可能是因為南港路一段車輛壅塞的關係，發車站的車輛無法準時發車，乘客都在臺北乾等，關於這點他認為業者調度和應變都不足，乘客向我們表示，有打電話反饋給業者，但是沒有得到合理的回應。林明智呼籲，業者的應變、加強站點監控人流能力都要加強。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，市府上午10時已約業者商討解決之道，下午將會發表回應。