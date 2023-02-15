來自帛琉的65歲女性Faith Harumi（斐露米），因腹痛在當地診斷為結腸癌，去年4月來台赴馬偕紀念醫院治療，詳細診斷為大腸直腸癌合併卵巢與腹膜轉移，歷經10個月的漫長治療，還一度感染新冠肺炎，終於在今年1月中旬進行最後一次化療，並於1月底返國，行前開心留下和醫師留下合影。

馬偕紀念醫院大腸直腸外科與腹膜癌治療團隊資深主治醫師陳建勳表示，大腸直腸癌合併腹膜轉移發生比例雖然不高，但在治療上卻是較為複雜，除了本國病人之外，露米是第一個國際醫療轉診個案，事前準備的工作更為繁瑣。

馬偕醫療團隊為露米安排「腹腔腫瘤減積配合溫熱化學治療」計畫，手術由陳建勳、婦產部資深主治醫師陳禎瑞、一般外科資深主治醫師何恭誠3位醫師合作，同時進行次全大腸切除、子宮與卵巢切除、腹膜切除、大網膜切除手術等，緊接著執行90分鐘的腹腔內高溫治療（腹腔溫熱灌注化療，HIPEC），總計手術時間長達10小時。

術後露米於加護病房觀察2天後轉至一般病房，2周後順利出院，後續安排每兩周進行化學治療，術後2次電腦斷層結果與各項檢查數值均正常，復原情況良好並已恢復正常生活。

除了醫療之外，病人長時間在異鄉的飲食與心理調適，也是團隊重視的一環。陳建勳表示，由於病人不習慣台灣的飲食口味，特別是早餐的清粥小菜更是無法接受，所幸醫院周邊美食眾多，病房護理師也貼心體恤病人，上班前還會特別幫露米與陪同來台的妹妹準備西式早餐，讓露米備感溫暖。

由於新冠疫情仍未停歇，露米於去年7月不幸感染，雖然症狀輕微，但化學治療被迫中斷，所幸一切安然度過，於今年1月中旬進行最後一次化學治療後，並在農曆年節假期期間返國，結束來台10個月的治療。

露米說，這是一段非常漫長的旅程，謝謝醫護人員以及國際醫療中心關心與照顧，治療過程中陳醫師總是非常的樂觀，鼓勵她要保有信心；看到同樣來自帛琉的病人都已治療結束帶著笑容回家去了，她一直在想「什麼可以輪到我？」如今揮別台灣返家，露米利用通訊軟體與馬偕團隊報平安時，幸福的心情盡寫在臉上。

馬偕紀念醫院國際醫療中心主任蔡維德表示，馬偕自2009年起投入國際醫療轉診工作，除了照顧這群長期離家治療的病人醫療需要外，更關顧到病人與陪伴者的心理與生活適應，許多病人在年節的祝福與問候讓團隊受到莫大鼓舞；露米離開台灣之後，國際醫療中心亦秉持定期聯繫返國病人狀況的初衷，接續提供完整的醫療援助與後續追蹤服務。