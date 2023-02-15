台東長青學苑今天起至3月10日開始報名。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東長青學苑今天起至3月10日開始報名。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東長青學苑今天起至3月10日開始報名，採線上註冊、線上選課方式，凡設籍台東縣年滿55歲民眾即可報名參加，65歲以上長輩優先錄取。台東縣政府社會處為協助高年級新生方便線上報名作業，將於今天起至17日在社會處1樓大禮堂，安排志工1對1協助報名服務。

近年來台東縣政府結合社會資源，推動許多不同內容的樂齡計畫，長青學苑課程呈現多元化，不再限於書法、音樂，還開辦智慧型手機APP應用、手機攝影與數位影音製作入門班等，去年開設67班，今年預計開設95班。

其中含短期課程60班，鄉鎮長青學苑35班，上半年度開設課程總共34門課程，每門課程上課時數為12週計24小時，分為5大類有語言學習、健康養生、舞蹈運動、音樂素養、手工藝製作及多元課程（高齡者消費權益意識、道路安全、防詐騙、意定監護、財產信託）等，每一類課程皆相當精采。

縣長饒慶鈴表示，老年人平均餘命普遍提高，台東縣已進入高齡社會，如何提升及充實銀髮族退休後生活成為縣府施政的一大課題，為增進長者社會參與及提升老年生活品質，縣府專門為銀髮長者開辦長青學苑己逾20年，希望普及終生學習的風氣，促進長者社會參與及健康老化，透過學習尋找心靈的快樂，讓生活充實、心靈富足！

社會處長陳淑蘭說，為避免長輩奔波勞累，建立線上網路報名系統，凡年滿55歲（65歲以上優先錄取）設籍台東縣民眾，皆可至專屬網站註冊成為永久會員（http://www.ttaged.org/course），提供開放報名期間填選課程，讓長輩不用天黑出門、不用人擠人，更不用花費半天時間等候，不限地點與時間，只要動動手指就可以完成報名。

若有相關線上報名的疑問，社會處歡迎民眾於2月15日至17日上午9時至12時、下午2時至5時攜帶身分證及小黃卡至社會處1樓大禮堂，將安排志工協助，每人最多可選取5堂課，報名完成後，由電腦抽選錄取學員，每人至多會錄取2堂課，報名方法簡單，讓長輩省力更方便。