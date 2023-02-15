巴菲特旗下投資公司波克夏，去年第三季砸下千億台幣買台積電後，第四季馬上大賣持股超過86%，不只造成台積電股價重挫超過4%，更引發網友們熱烈討論，有人翻出財信傳媒董事長謝金河曾說「巴菲特投資台積電就一定放很多年」笑稱，「好尷尬，臉被打得好響。」

波克夏在去年第三季砸下41億美元（約新台幣1200億）買進台積電ADR股票，台積電擠進波克夏前十大持股，投資人對此感到相當興奮，當天股價更是大漲35元。

當時不少專家都看好波克夏會長期持有台積電，謝金河就曾說，「不輕易在亞洲投資的巴菲特，從投資中國石油、比亞迪、日本五大商社來看，這次買進台積電一定會放很多年。」

此外，摩爾投顧投資長郭哲榮也曾提到，在巴菲特與總裁魏哲家買股相挺下，未來台積電股價衝上千元不是不可能，台股上2萬點也絕不是夢。尷尬的是，周三波克夏公告去年第四季持股明細，已經減持台積電股票超過86%。

PTT網友們看了直呼「好尷尬」開玩笑稱這些專家都是反指標，「打臉打得真響」、「又反指標了，放很多年」、「時間過這麼快，好多年過去了」、「跟透支長一樣，昨天預告巴神加碼，笑死」、「連這個都能被打臉，超好笑」、「光速打臉，啪啪啪。」