Apple TV＋影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》獲獎無數，甚至打破艾美獎入圍最多紀錄，在第二季結束後，劇迷們千呼萬喚之下，相隔近1年半，傑森蘇西戴斯飾演的足球教練泰德終於將帶著全數原班人馬回歸第三季，昨推出前導預告。

該劇描述泰德這位美式足球教練遠，陰錯陽差之下赴英國擔任「英式足球」教練，要整頓一支軍心渙散的球隊。在帶領球隊的過程中，泰德將要面對的不僅是相去甚遠的足球規則，生活文化的迥異和與妻兒分隔兩地的破碎關係。不單講述泰德在職場中遇到的笑鬧情境，他在新生活中遇到的趣事，一次次用充滿正能量的執念和發人深省的溫暖金句化解。

Ted Lasso — Season 3 Official Teaser | Apple TV+

不懂足球也沒關係，跟著泰德教練在球場上、人生戰場中，以「當隻金魚」的人生準則迎接所有挑戰，低潮、倒霉事都能變成生活養份，張開眼明天又是新的一天。《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第三季將3月15日開播，每週五更新1集。