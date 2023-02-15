台東縣卑南鄉利嘉國小梅園的梅花在冷風中二度盛開，在學校服務23年的老師也嘖嘖稱奇，學童指著花果同開的梅樹說，又有梅子吃了。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

梅花花期通常1月結束，現在梅樹上應只有果實，但低海拔的卑南鄉利嘉國小梅花不僅二度盛開，且花果同時在樹上，就任職23年的老師都驚呼，首次見到梅開二度的景像。台東農改場副場長盧柏松表示，可能受忽冷忽熱多變的氣候影響，造成原本在樹上未開的花苞芽又開花。

下課鈴聲響起，學童不畏寒流、全都跑到學校後方欣賞梅花，直呼「梅花好漂亮，希望多開幾次」。學校在梅園種的60多棵梅樹，今年1月初就盛開，進入2月後凋落，但是學校師生近期卻驚訝發現，這幾天梅花竟然又開了！

利嘉國小梅園己有近30年的歷史，是國內最低海拔的園區之一，學校每年還會舉辦梅園音樂會，邀請國內外音樂家在梅樹下演出。

在學校服務23年的老師陳佳淇說，她從來沒見過梅開二度的情形，由於早期有些梅樹染上褐根病，部分梅樹是後來才重新栽種的，希望能夠為學校帶來嶄新氣象。

利嘉國小的梅園點點白花，而樹上除了花朵外，還夾雜不少青澀的果子，形成了花果同開的罕見情形；學童天真地說，最好能夠天天開花，這樣每天都有梅子可以吃了。

盧柏松說，由於天氣忽冷忽熱，造成梅樹上原本還沒開花的花苞，受天氣的刺激又開花了。事實上，台東縣鸞山梅園2年前也曾發生過同樣的情況，他說，極端氣候造成梅果同開的情形，未來機率可能會愈來愈高。

台東農改場表示，學校的梅園可能只考慮到美觀不常修剪，容易發生梅果同開的情形，但現在開花會造成果實品質不均衡；若是梅農種的梅園，建議農民在極端氣候條件下，要多注意施肥和樹枝修剪的管理，才能保持梅果品質穩定。