神基投控去年受惠強固型電腦出貨動能回穩，旗下汽車機構件及轉投資之航太事業豐達科（3004），亦隨車市及航太市場需求復甦帶動，挹注神基全年度營收以324.76億元、年增7.95%，站上近17年來新高。今年元月因春節工作天數少，單月營收25.53億元，年減3.4%。

董事長黃明漢表示，隨著全新的X600 Server和X600 Pro-PCI上市，客戶如今在選擇強大的強固型行動工作站時，有更多選擇能夠滿足其特定需求。無論是否在現場部署關鍵任務應用、設定行動指揮中心或是從單一精巧裝置管理多個虛擬系統，Getac X600系列產品能夠滿足客戶的各種需要。

全新Getac X600Server是一款將強大效能整合於筆記型電腦的強固型行動伺服器，具高度可攜性。X600 Server使用Windows Server 2022作業系統，並搭載Intel Xeon W-11855M處理器、整合式 Intel UHD顯示卡、高達128GB DDR4 RAM，以及最高可達22TB的儲存擴充槽，在其前身X500 Server的基礎上，大幅提升整體效能。

X600 Server還具備有廣泛的連線選項，包含兩組2.5G BASE-T乙太網路，能以極快的速度同時連線多個伺服器與/或網路。另外，其搭配RAID 5組態的擴展能力，更是提供了容量、可靠性和安全性各項重要環結之間的平衡。

亮度達1,000尼特的15.6吋Full HD Getac LumiBond顯示器採用高亮度防強光技術，讓使用者在充滿挑戰的氣候條件下，能游刃有餘地處理複雜任務。X600 Server具備的廣泛連線能力選項，包含兩組2.5G BASE-T乙太網路，得以極快的速度同時連線多個伺服器與/或網路。機載Thunderbolt 4 USB-C、HDMI 2.0和DisplayPort等連接埠，可在需要時連線至其他螢幕。

X600 Pro-PCI以Getac最新推出的X600所具備的各種全面功能為基礎，為使用者提供更強大的功能。全新功能包含可使用擴充卡功能（如影片擷取、資料擷取、SATA擴充功能）的雙PCI/PCIe擴充槽、標配DVD super-multi光碟機（或選配藍光光碟機）以及Express Card 54和PCMCIA Type II讀卡機。此外，X600 Pro-PCI還包含兩個額外的熱插拔電池，總共可容納4顆電池，讓使用者可以全天候使用各種功能。