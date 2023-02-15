1.如先前媒體報導，美國總統拜登周二點名由聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）擔任白宮首席經濟顧問，接替已經宣布辭職的白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）。拜登並指派其親信伯恩斯坦（Jared Bernstein）接替已宣布離職的勞斯（Cecilia Rouse），出任美國經濟顧問委員會（the Council of Economic Advisers）主席。

2.石油輸出國組織（OPEC）發布月報，將全球石油每日需求增長預測上修10萬桶，估計今年將增加230萬桶，看好中國重啟經濟將有助於原油需求增長，但包括俄烏戰爭和西方國家制裁俄油出口在內，需求前景仍然存在不確定性。此外，阿拉伯聯合大公國能源部長Suhail Al Mazrouei表示，由於部分產油國投資不足，使產能增長受限，明年石油可能供不應求。

3.國際能源署（IEA）署長Fatih Birol表示，2022年全球石油與天然氣產業全年獲利約暴增至4兆美元，遠遠超出近年來平均值1.5兆美元。

4.根據持股變動申報文件，去年第四季，《大賣空》（The Big Short）男主本尊、傳奇對沖基金操盤手貝瑞（Michael Burry），以及Farallon Capital Management和Coatue Management等知名對沖基金大舉敲進中概股。文件顯示，貝瑞加碼買進京東ADS 7.5萬個單位，亦加碼阿里巴巴ADR 5萬個單位。此外，Farallon增持219.7萬股阿里股票，Coatue增持479.62萬股阿里股票與122.16萬股京東股票。

5.美國勞工部公布，1月CPI年漲6.4%，創下2021年底以來最小年漲幅，但高於經濟學家預期的年漲6.2%，主要因房租與食品價格攀升所致。1月CPI月漲0.5%，較去年12月的月漲0.1%升溫，並創下三個月來最大的月漲幅。

6.美國財政部長葉倫（Janet Yellen）再度提出警告，如果國會與白宮未能提高舉債上限，美國恐將迎來重大經濟災難。

7.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，聯準會的升息尚未完成，但「可能接近尾聲」。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，通膨正在放緩，央行有辦法減緩物價上漲，但可能需要數年時間才能達到2%通膨目標。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯準會需要將是抑制通膨列為首要之務，而非美國經濟增長面臨的風險。

8.摩根大通財務長Jeremy Barnum表示，摩根大通今年首季營收恐下滑約20%。他並預測聯準會很可能繼續升息，利率可能在升至5.5%到頂。

9.周二美元指數尾盤微升0.029%，盤中曾大跌0.73%，也曾一度上漲0.26%。美元兌日圓尾盤漲0.5%，報133.035日圓，盤中一度站上133.305日圓，創下6周新高。債市方面，美國10年期指標公債殖利率漲2.8個基點，報3.747%。30年期債息跌1.2個基點，報3.7799%。對利率較敏感的2年期債息漲8.1個基點，報4.6154%。美國消費者年通膨率放緩，但仍超出市場預期，使聯準會繼續升息的預期升高。

10.美國政府宣布將再度釋出戰備儲油，周二美國期油跌1.35%，收在每桶79.06美元，布蘭特期油跌1.19%，收在每桶85.58美元。美國1月通膨較預期炙熱，若聯準會持續升息將不利於經濟與原油需求前景，亦使油價承壓。