呼應本屆主題，展會籌辦一系列活動展現烘焙產業暖實力：全球性烘焙賽事UIBC世界盃青年麵包及西點兩場大賽將於展場舉辦，其中青年麵包大賽更是首次離開歐洲舉辦，是全球烘焙迷必須親眼見證的重大時刻。

同時，展會邀請2022路易樂斯福世界盃麵包大賽團體賽冠軍－武子靖、李忠威、徐紹桓三位師傅擔任代言人，打造全球頂尖的展會形象；展覽現場並將展出榮獲世界冠軍榮耀的藝術麵包作品「美女與野獸」復刻版本，近距離體驗世界頂尖的烘焙實力。

推動產業創新，展會舉辦TIBS烘焙產業年度新品獎，由中華穀類食品工業技術研究所－施坤河所長集結產、官、學界人士組成評審團，評選出20項原物料類產品，以及25項設備器具類產品，包含百城機械企業有限公司的HM102 3D魔術手、味王股份有限公司的細化黃豆泥等，並將於TIBS烘焙產業年度新品獎主題區中展示，揭示烘焙產業未來面貌。

2023台灣烘焙大賞延續首屆打造網路聲量指南的初衷，首度攜手知名數據內容媒體平台「網路溫度計」調查2022年度網路人氣烘焙產品TOP30，並邀請其中上榜店家前來展場販售旗下的上榜人氣烘焙品；同時為挖掘潛力新星，今年擴大舉辦2023台灣烘焙大賞－潛力獎。