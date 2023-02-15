據統計，台股掛牌的陸股ETF，近一個月報酬率依次為FH中國5G(00877)9.5%，永豐中國科技50大(00887)3.9%，富邦中証500(00783)3%，富邦深100(00639)0.7315，群益深証中小(00643)1.6%，富邦深100(00639)0.7%。

永豐中國科技50大ETF（00887）基金經理人林永祥指出，科技創新是一國國力提升的重要動力，而中國一直將「超英趕美」視為主要目標，除了憑藉本身龐大的人口紅利、雄厚資源與技術等條件優勢以外，更須仰賴科技創新，因此中國政府近年不斷增強對科技產業的推動力度。

林永祥說，從最新政策方向觀察，中國政府在去年底中央經濟工作會議上，明確宣示今年經濟發展重點鎖定在「擴大內需」，官方也積極強化傳統製造業的優化升級，以及擴大先進數位製造投資，包括人工智慧、先進通信、生物醫藥、新能源、新材料等領域，可望為相關產業注入強心針，加快發展步伐。

以近期能見度最高的新能源車為例，過去13年在中國政府大力實施購置補貼政策下，中國從2015年開始成為全球最大新能源車產地和市場，大廠比亞迪全年銷售量更在2022年，正式超越美國電動車龍頭特斯拉，甚至開始打入歐洲和日本市場，並且在德國興建產廠房，對歐美傳統汽車大廠形成威脅。