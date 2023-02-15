宇瞻Transformed SSD系列之所以能協助企業邁向永續，主要原因在於透過強固型連接器，顧客可選擇有需求的加值服務，延伸在既有的PCB板上，讓舊客戶能無痛升級，新客戶也保留未來的優化彈性。例如採用SV25T系列及加值服務CoreSnapshot 2快照備援技術，搭配奧暢雲Allxon為宇瞻客製的OOB(Out-Of-Band)Portal頻外管理入口平台，讓企業管理人員可隨時管理放置在不同地方的裝置。

倘若某地的機台發生藍屏狀況，工程師先在管理平台上遠端操作OOB執行電源重啟，若確認為系統死機(B.S.O.D)，也可立即執行快照備援，完成秒速系統備份與還原。另外也建議客戶選擇SV25T連接板搭配CorePower斷電保護技術，能防止資料遺失並確保停電時資料傳輸穩定。如此一來，不但減少系統故障可能造成的營運風險，同時降低人員出勤到現場衍生的碳排與人力管理成本，對企業在ESG範圍的效益提升可望有所助益。

Transformed SSD SV25T系列工業用固態硬碟，支援宇瞻多項技術如斷電保護、資料抹除等，亦支援M.2熱插拔；更通過美國國防部軍用標準MIL-STD-202G Method 213B衝擊測試和MIL-STD-810G Method 514.6振動測試，具備多樣規格及-40至+85度C寬?技術選擇，為5G應用、自動化工廠、軌道運輸、智慧路燈及智慧看板等應用提供高度的靈活彈性，實現最佳資料存儲耐用性和成本效益，助力客戶與國際ESG浪潮接軌。