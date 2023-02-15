民眾黨立法院團總召邱臣遠（右）、黨團幹事長張其祿（左）上午針對林智堅論文案給予回應。（黃婉婷攝）

前新竹市長林智堅昨晚為論文寫作瑕疵道歉，不僅不對中華大學學位提起行政訴訟，也撤回對台灣大學學位的訴願，其台大國發所指導教授陳明通堅稱是冤案。對此，民眾黨團15日質疑，陳明通若繼續硬拗，就是徹底打臉黨主席賴清德，2024就等著政黨輪替，也呼籲當時下令全黨挺一人的蔡英文總統盡快表態，給社會一個交代。

林智堅抄襲風波持續多個月，日前民進黨官網先是撤下相關辯護文，接著林智堅在臉書文道歉，陳明通隨即表態力挺愛徒，稱他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的資料，強調是余正煌參考了林的創作成果。

對此，黨團總召邱臣遠表示，林智堅論文案造成的學倫風波，衝擊社會對學術機構的印象，政治人物也得面臨誠信問題，對於林智堅肯正面道歉，他給予肯定與祝福，雖然道歉來得有點晚；也能看出，綠營黨公職即將在4、5月投入2024初選，黨內有很多壓力，才使民進黨官網撤下「林智堅沒抄襲」的辯護文，白話講就是拗不下去。

針對陳明通的說法，邱臣遠認為，此事是不是冤案，台大、中華大學、教育部都有回應，民眾到底要相信這些機構還是陳明通？陳明通難道想讓民進黨支持者2024繼續含淚投票？此學倫風波正是民進黨去年地方選舉大敗的原因之一，也勢必會衝擊2024選情，若陳明通不擔心此問題，可以繼續下去。

「陳明通不要再打臉賴清德了！」黨團幹事長張其祿喊話，賴清德先前屢次強調要處理學倫、黑金問題，如今光是舊案都處理不了，難保有本事處理新案，他分析，賴清德明顯是想為2024拆彈，只可惜陳明通這顆地雷太大，一不小心可能會被炸死，要是陳明通繼續硬拗，就是徹底打臉賴清德，2024就等著政黨輪替。