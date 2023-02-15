38歲的龍語申和何依霈在台8《一家團圓》演夫妻，近日被周刊《CTWANT》拍到帶同款卡地亞定情戒、穿情侶鞋；男方也搬到女方汐止家附近，更多次出入雙方家中過夜，儼然已經低調在一起。目前雙方經紀人尚未對戀情有回應。

其實去年2人就傳出假戲真做，當時被拍到前後進出板橋某家旅館，龍語申稱和交往4年的凱渥名模蔚葒縈已經分手，心情不好才找何依霈談心，卻開著蔚葒縈的車前往。而何依霈也撇清沒有感覺到對方在追她；蔚葒縈則說2人事情是「看新聞才知道」，才事隔半年龍語申和何依霈卻悄悄在一起。

蔚葒縈2月份在凱渥開工時受訪說內心陰影仍在，但早已斷開遭痛甩的過往向前看，她說去年戀情有了巨大的改變，情變當下發生不可置信的事情，但沒有情傷反而有解脫之感，現在段還沒準備迎接新感情，要先和毛孩們好好過生活，找回自己。

對於兩人戀情，何依霈的經紀人回覆：「目前她持續在戲劇上努力，期待有不同的表現與成果，藝人私領域的部分，就留給他們吧，謝謝大家的關心！」